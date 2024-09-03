Ему навсегда 20: около Часова Яра погиб воин из Днепропетровщины Артем Козырев. Фото

Российское полномасштабное вторжение забрало жизнь еще одного молодого защитника Украины – в боях Донецкой области погиб военный Артем Козырев. Воину Сил обороны было всего 20 лет.

Видео дня

Артем был родом из Днепропетровской области. Трагическую новость сообщил мэр города Каменское Андрей Белоусов в Telegram.

Жизнь военного оборвалась 27 августа во время боя с российским оккупационным войском около Часова Яра Донецкой области. Артем погиб отважно защищая украинскую землю от захватчиков, отметил городской голова.

Артем Козырев родился 21 октября 2003 года в селе Водяное Криничанского района. В июле 2023 года он подписал контракт на военную службу в рядах Сил обороны.

У военного остались гражданская жена и родители.

"От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника", – написал Белоусов.

Героя провели в последний путь 2 сентября в Каменском. Панахида состоялась в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ. Воина похоронили на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

Ранее стало известно, что в боях на Курщине погиб воин из Закарпатья. Руслан Шакалис из села Волково Ужгородского района навсегда останется 27-летним.

Также сообщалось, что в боях в Луганской области погиб бывший сельский голова из Волыни. Василий Забокрицкий ранее участвовал в АТО.

А 28 августа появилось известие о трагической гибели активистки "Правого сектора" Натальи Кузнецовой. Ее муж погиб под Бахмутом в мае прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Олег Лукьяненко. Жизнь украинского воина оборвалась 26 августа.