Лично уничтожил две вражеские БМП: на Запорожском направлении погиб Виктор Яцола из Ужгорода. Фото

В Ужгороде прошло прощание с Виктором Яцолой, павшим защитником, погибшим в боях за Украину. Прощальная церемония прошла на набережной Независимости, где собрались родные, близкие, военные и горожане, чтобы почтить память героя.

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Об этом сообщает Mukachevo.net. Виктор Яцола добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины в сентябре 2023 года и служил стрелком-помощником гранатометчика.

За время службы он показал выдающуюся отвагу, уничтожив две вражеские БМП во время боевых задач. К сожалению, 8 июля 2024 года Виктор погиб в Запорожском направлении.

Его похоронили на холме Славы в Ужгороде. У Виктора Яцолы остались сын, мама и отчим. Город провел своего героя в последний путь с большой честью и глубокой благодарностью за его службу.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину на фронте погиб украинский солдат, стрелок-зенитчик Юрий Лукий. 33-летний защитник жил в селе Большая Копаня Виноградовского городского совета в Закарпатье.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Максим "Викинг" Тимчина. Жизнь защитника Украины оборвалась 28 августа.