'Ему бы жить и жить': в боях за Украину погиб 24-летний защитник из Прикарпатья. Фото

На войне против российских оккупантов погиб военный Павел Периняк из города Тлумача на Прикарпатье. Защитнику было всего 24 года.

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Трагическое известие о гибели воина сообщили в Тлумацком городском совете. Боец смело защищал Украину, противостоял врагу и вместе с собратьями боролся за независимость государства.

В общине Павла помнят как настоящего патриота, жизнерадостного, трудолюбивого и доброжелательного юношу, который всегда был чутким и общительным.

"Проклятая война, начатая российскими оккупантами, приносит нестерпимую боль и горе в родную Украину и в нашу общину. От очередного черного, трагического известия с фронта сжимается сердце от жалости и боль сковывает душу… В войне против российского агрессора погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, солдат Павел Периняк, 2000 г. р. из города Тлумача.

Молодой, жизнерадостный, трудолюбивый, отзывчивый, общительный и дружелюбный юноша… Ему бы жить и жить, но война оборвала жизнь, унесла будущее… Выражаем искренние соболезнования близким, родным, собратьям, друзьям", – в Тлумацком городском совете.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину на фронте погиб украинский солдат, стрелок-зенитчик Юрий Лукий. 33-летний защитник жил в селе Большая Копаня Виноградовского городского совета в Закарпатье.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Максим "Викинг" Тимчина. Жизнь защитника Украины оборвалась 28 августа.