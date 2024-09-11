Отдал жизнь за Украину: во время выполнения боевой задачи погиб защитник из Запорожской области. Фото

В Запорожской области на войне с русскими оккупантами погиб местный житель. Украинскому защитнику Андрею Зинченко из Камышевахи было всего 30 лет.

Видео дня

О гибели воина сообщила Камышевахская территориальная громада. Андрей Зинченко погиб во время выполнения боевого задания 4 сентября этого года.

Воин погиб в окрестностях населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.

Прощание с погибшим защитником состоится 12 сентября на центральном кладбище.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Камышеваха расположена в 25 км от областного центра и 29 км от города Орехов. Неподалеку, в 3 км расположено село Жовтенькое, а на расстоянии 4 км село Юльевка.

Благодаря Андрею и другим украинским защитникам указанные населенные пункты остаются свободными.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 12 сентября, попрощаются с приемным сыном главного раввина Украины Матьягу Самборским, погибшим защищая наше государство.

В Сумской областной клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевщины Дмитрий Дмитрашук. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 4 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!