Отдал жизнь за Украину: во время выполнения боевой задачи погиб защитник из Запорожской области. Фото
В Запорожской области на войне с русскими оккупантами погиб местный житель. Украинскому защитнику Андрею Зинченко из Камышевахи было всего 30 лет.
О гибели воина сообщила Камышевахская территориальная громада. Андрей Зинченко погиб во время выполнения боевого задания 4 сентября этого года.
Воин погиб в окрестностях населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.
Прощание с погибшим защитником состоится 12 сентября на центральном кладбище.
Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Камышеваха расположена в 25 км от областного центра и 29 км от города Орехов. Неподалеку, в 3 км расположено село Жовтенькое, а на расстоянии 4 км село Юльевка.
Благодаря Андрею и другим украинским защитникам указанные населенные пункты остаются свободными.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 12 сентября, попрощаются с приемным сыном главного раввина Украины Матьягу Самборским, погибшим защищая наше государство.
В Сумской областной клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевщины Дмитрий Дмитрашук. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 4 сентября.
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