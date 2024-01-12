Ему навсегда будет 28: на фронте погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

На Марьинском направлении фронта оборвалась жизнь воина ВСУ Владимира Видрука из Хмельницкой области. Он служил наводчиком в рядах 46-й отдельной аэромобильной бригады.

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Защитнику было 28 лет. О потере сообщил исполнительный комитет Нетишинского городского совета.

Владимир Видрук родом из города Нетишин Шепетовского района Хмельнитчины. С полномасштабным российским вторжением мужчина встал на защиту страны.

Он присоединился к аэромобильному отделению аэромобильного батальона в/ч А4350 (46-я ОАМБр), был наводчиком.

Погиб солдат Владимир Видрук 3 января 2024 года во время ведения боевых действий в районе Марьинки на Донетчине. Жизнь воина оборвалась в результате атаки вражеского дрона.

В пятницу, 12 января, в Нетишине попрощаются с земляком, ставшим Небесным Рыцарем. Жителей громады призвали прийти с государственной символикой и достойно встретить траурный кортеж с телом погибшего воина.

В связи с потерей, в течение 12-14 января на территории Нетишинской городской территориальной громады объявили трехдневный траур, попросив учреждения, предприятия и организации приспустить государственные флаги на зданиях.

"Отдать честь Воину-Герою – обязанность каждого из нас. Вечная память и вечная слава Украинскому Защитнику!" – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, от тяжелого ранения, полученного на фронте в Донецкой области, умер 27-летний воин Роман Ряжских родом с Хмельнитчины. Он имел образование журналиста, но стал на защиту страны именно с оружием в руках.

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