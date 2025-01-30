Ему навсегда будет 28: в больнице от полученных на фронте ранений скончался защитник с Полтавщины. Фото

Украинский защитник с Полтавщины Владислав Лозинский умер, получив смертельное ранение в Харьковской области вследствие прилета российского FPV-дрона. Герою навсегда осталось 28 лет.

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О потере сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. Воин умер 26 января в больнице после ранений, которые получил 15 января в районе Волчанска на Харьковщине.

Владислав Лозинский родился 11 февраля 1996 года. Был жителем города Глобино Кременчугского района Полтавской области.

Имел звание старший солдат.

Прощание с Героем состоится 31 января в городе Глобино, сообщили в Telegram-канале Глобинской территориальной громады.

В 10:00 состоится церемония прощания у памятника Защитникам Украины; в 10:30 – панихида в Свято-Михайловском храме.

"Призываем глобинцев прийти раньше времени и провести Героя живым коридором по улицам Майская и Центральная", – говорится в сообщении.

На территории громады в пятницу будет приспущен государственный флаг Украины на административных зданиях, домах и сооружениях коммунальной собственности, а также отменены все празднично развлекательные мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб украинский защитник из Каменец-Подольского Артур Скавренюк. Провести воина в последний путь пришли родные, побратимы и неравнодушные горожане. Военный и нардеп 8-го созыва Владимир Парасюк рассказал о разговоре командира роты Артура с матерью павшего Героя, который поразил собравшихся.

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