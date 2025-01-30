"Момент, поразивший невозможность": военный рассказал, что мать погибшего воина сказала его командиру на похоронах, и взбудоражил сеть

Воин, отдавший жизнь в ближнем бою с российскими оккупантами, Артур Скавренюк вернулся домой на щите. Провести защитника в последний путь пришли родные, собратья и все, кто знал и чтил героя.

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По словам военнослужащего и нардепа 8-го созыва Владимира Парасюка, во время похорон произошел момент, глубоко поразивший присутствующих. Командир роты, где служил Артур, подошел к его матери и, едва сдерживая эмоции, сказал: "Извините, что ваш сын так вернулся домой, простите откровенно".

Однако ответ матери Артура был неожиданным и в то же время чрезвычайно сильным: "Вам не за что извиняться. Это я должна извиниться за ошибки моего поколения, которое своим несознанием приложилось к тому, что молодые ребята такие как вы, которым жить и жить, сейчас должны брать в руки оружие. Не извиняйтесь и главное живите! Живите и возвращайтесь домой!"

Парасюк добавил, что Артур был отважным воином, который максимально отдавался делу, а отдал самое ценное – собственную жизнь

По его словам, мужчина пришел добровольно служить в подразделение вместе со своим родным братом Андреем.

"Верите, видеть как один брат стоит над могилой другого, это как некая параллельная реальность. Ты не веришь, что это происходит прямо сейчас. Трудно даже представить какую боль в его сердце", – написал Парасюк.

Украинцы в комментариях под постом Парасюка согласились с мнением, что сейчас происходит расплата за ошибки прошлого. Они выразили слова поддержки и соболезнования семье погибшего.

Телерадиоканал Хмельницкой области "Перший Подільський" сообщил, что прощание состоялось в родном для погибшего воина Каменце-Подольском на Хмельнитчине.

Отмечается, что с первых дней войны Артур Скавренюк решил противостоять врагу. Сначала присоединился к территориальной обороне, а затем с младшим братом пошел на службу по контракту. Последний бой защитник принял 26 января 2025 года недалеко от Временного Яра. Теперь ему навсегда 37 лет.

Знакомые погибшего воина будут помнить его как веселого, отзывчивого, доброго и отчаянного человека. Вместе с тем друзья и собратья добавили, что с Артуром не было страшно, ведь он был надежным товарищем.

"Если Артур был за спином, то осматриваться не нужно", – вспомнил друг погибшего Артура Сергей Самсонюк.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении погиб командир одного из отделений Сичеславской бригады Дмитрий Щербина. У защитника был позывной "Айтишник", в ряды ВСУ присоединился по собственному желанию, занимался разведывательным делом и БПЛА.