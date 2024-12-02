Ему навсегда будет 29: на Днепропетровщине простились с воином, погибшим в боях за Украину. Фото и видео

В Криворожском районе Днепропетровщины в последние дни ноября провели в последний земной путь воина Романа Иванова. Он защищал страну с первых дней полномасштабной войны, погиб во время выполнения боевого задания на фронте.

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Защитнику навеки осталось 29 лет, родного человека потеряли его жена и дочь. Об этом сообщил Лозоватский сельский совет, опубликовав кадры с церемонии прощания с Героем.

Иванов Роман Георгиевич родился 26 января 1995 года в селе Чкаловка, в семье работников сельского хозяйства. Окончил местную общеобразовательную школу, затем получил профессию штукатура в ЦПРК №1 Кривого Рога.

С началом полномасштабного российского вторжения, 25 февраля 2022-го Роман встал на защиту страны. Боролся на Херсонском направлении, воюя бок о бок со своим родным дядей.

Жизнь воина оборвалась в бою 26 ноября 2024 года. Оставаясь верным воинской присяге и украинскому народу, Роман Георгиевич героически исполнил свой долг, отдав самое дорогое – свою жизнь за свободу и независимость Украины.

У воина осталась любящая семья: жена, дочь, мама, братья и сестры.

Простились с Героем 29 ноября. Свой вечный покой погибший боец нашел в родном селе (ныне Карачуновка).

"В этот скорбный момент мы разделяем боль его родных и вместе склоняем головы в глубоком трауре..." – отметили в сельсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб воин Денис Ялоза из Днепра. Он вернулся из-за границы, чтобы добровольно встать в ряды ВСУ, у Героя остались жена и сын.

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