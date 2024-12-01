На войне погиб Герой из Днепра Денис Ялоза, вернувшийся из-за границы защищать Украину

Украинский защитник Денис Ялоза погиб на фронте, защищая родную страну от российских оккупантов. Воин был жителем Днепра. Он вернулся из-за границы, чтобы добровольно стать в ряды Вооруженных сил Украины.

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О потере сообщили на странице "Події Ігрені" в Facebook 24 ноября. "Каждый день в этой проклятой войне погибают лучшие... И снова невосполнимая потеря в нашем районе. Погиб на фронте Денис Ялоза", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Денис Ялоза вернулся в Украину из-за границы, чтобы добровольно защищать страну в составе ВСУ.

"Его знают как лучшего друга, побратима, смелого, справедливого, веселого и доброго человека", – говорится в сообщении.

У Героя осталась жена и сын. Теперь семья Героя нуждается в помощи для проведения похорон.

Перевести средства можно на номер карты: 4149499087650691, Ялоза Тимур Денисович.

О дате и времени прощания обещают сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 ноября на фронте пал воин с Волыни Сергей Поприйчук. Герой добровольно встал на защиту страны в первый день полномасштабного вторжения. Участвовал в боях в Житомирской, Николаевской и Харьковской областях.

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