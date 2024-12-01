Защищал Украину с 24 февраля 2022: на фронте погиб Герой из Волыни
В борьбе за Украину погиб Герой из Волыни, житель села Селец Сергей Александрович Поприйчук 1987 г.р. Жизнь украинского защитника оборвалась 28 ноября на Харьковском направлении.
Печальное известие сообщили на родине воина, в Турийской громаде. Как отмечается, погиб Сергей в результате вражеских обстрелов.
Сергей встал на защиту страны в первый день полномасштабного вторжения России. Добровольцем вместе с односельчанами он стал в ряды украинской армии. Воевал в составе 14 бригады, освобождал Житомирщину, Николаевщину, Харьковщину.
В мирной жизни мужчина был бригадиром строительной бригады в ФГ "Перлина Турии".
"Приветливый, добрый, общительный, профессионал своего дела – таким он запомнится тем, кто его знал. Склоняем головы в скорби и выражаем соболезнования маме Лидии Ивановне, жене Светлане, сыночку Саше, сестрам Инне и Марьяне, родным и близким Сергея. Разделяем с вами боль невосполнимой потери и присоединяем свои молитвы за упокой души нашего защитника в Царствии Небесном", – отметили в громаде.
В связи с гибелью Героя в общине объявлен трехдневный траур.
Траурный кортеж в Турийское общество прибудет сегодня, но похороны состоятся в понедельник, 2 декабря.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб Виктор Кухарь из Днепропетровщины. Он принял участие в защите государства в рядах Сил обороны в сентябре 2023 года. Свое последнее сражение Дмитрий принял на южном фронте.
Также сообщалось, что на передовой погиб поэт, прозаик и киносценарист Мирослав Герасимович. Его сердце остановилось 25 ноября – за четыре дня до дня рождения.
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