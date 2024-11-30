Проклятая война снова отняла жизнь Героя: на фронте погиб Виктор Кухарь из Днепропетровщины. Фото

Российское полномасштабное вторжение в Украину отняло жизнь еще одного украинского военного – на поле боя погиб Виктор Кухарь из Днепропетровщины. Он присоединился к защите государства в рядах Сил обороны в сентябре 2023 года.

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О потере сообщили на Facebook-странице Софиевской поселковой территориальной громады. Воин был родом из населенного пункта Излучистое.

Боец служил солдатом-водителем инженерно-саперного взвода танкового батальона. Последний бой он принял на южном фронте.

"Его боевой путь пролегал через Николаевское направление, где он героически выполнял свой долг. К сожалению, именно там его жизнь оборвалась…", – говорится в сообщении.

Виктору Кухарю было 47 лет. Всю свою жизнь он прожил в родном селе, работал и вместе с женой воспитывал двоих детей. В сентябре 2023 года он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы защищать наше государство от российского агрессора.

"Светлая память о мужественном воине навсегда останется в наших сердцах. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и скорбь", – рассказали в поселковой громаде.

Церемония прощания с погибшим состоится 1 декабря 2024 года в 12:00 в селе Излучистое на улице Верхней.

Накануне стало известно о гибели на фронте бойца "Азова" Степана Белого. Герой родом из Львовской области, житель села Суховоля. Защитник служил в обслуживании минометного взвода 2-й роты специального назначения (на бронетранспортерах) второго батальона спецназначения.

Во Львове 26 ноября простились с защитником Юрием Коцовским. Он воевал в 125-й бригаде ТРО, за время службы получил немало наград. У него остались две дочери и внуки.

А в бою на Донетчине погиб воин из Полтавщины Вячеслав Трейман. Он считался пропавшим без вести с сентября 2022 года. Тело Героя оккупанты отдали только в апреле 2024-го, недавно экспертиза ДНК подтвердила его личность.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тернопольской области провели в последний путь защитника Украины, младшего лейтенанта Виктора Кащука. Герой погиб на передовой в боях с русским оккупационным войском.

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