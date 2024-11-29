Вечная память и слава Герою: на войне погиб младший лейтенант из Тернопольщины Виктор Кaщук. Фото

В Тернопольской области 29 ноября проведут в последний путь защитника Украины, младшего лейтенанта Виктора Кащука. Герой погиб на передовой в боях с российским оккупационным войском.

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Об этом сообщил глава Кременецкой городской громады Андрей Смаглюк в Facebook. Последний бой Герой принял на фронте в Запорожской области.

"В Запорожской области погиб военнослужащий, житель села Веселовка, Белокриницкого старостинского округа, младший лейтенант, Кащук Виктор Феоктистович, 1982 года рождения, командир взвода воинской части А****. Выражаем соболезнования родным, близким и всем кто знал Героя Виктора! Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас!" – говорится в сообщении.

Украинского воина проведут в последний путь 29 ноября. Чин похорон состоится в Соборе Преображения Господня, похоронят погибшего Героя на кладбище в селе Веселовка.

28 ноября траурный кортеж с Виктором Кащуком встретили в родном селе. Возле дома погибшего происходила панихида.

Накануне стало известно о гибели на фронте бойца "Азова" Степана Белого. Герой родом из Львовской области, житель села Суховоля. Защитник служил в обслуживании минометного взвода 2-й роты специального назначения (на бронетранспортерах) второго батальона спецназначения.

Во Львове 26 ноября простились с защитником Юрием Коцовским. Он воевал в 125-й бригаде ТРО, за время службы получил немало наград. У него остались две дочери и внуки.

А в бою на Донетчине погиб воин из Полтавщины Вячеслав Трейман. Он считался пропавшим без вести с сентября 2022 года. Тело Героя оккупанты отдали только в апреле 2024-го, недавно экспертиза ДНК подтвердила его личность.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб финский медик-доброволец "Сипа". Он воевал против войск РФ в Интернациональном легионе ВСУ. Это уже шестой гражданин Финляндии, погибший в боях за свободу Украины.

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