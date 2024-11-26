Был отмечен многими наградами: на фронте погиб воин 125-й бригады ТрО Юрий Коцовский из Львова. Фото

Во Львове 26 ноября прощаются с защитником Юрием Коцовским. Он погиб, защищая Украину от российских захватчиков.

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Воин за время службы получил немало наград, у него остались две дочери и внуки. О Юрии Коцовском рассказали во Львовском городском совете.

"Во вторник, 26 ноября, Львов попрощается с военнослужащим Юрием Коцовским, который защищал Украину от российских оккупантов. Мэрия призывает жителей и гостей города присоединиться к городской церемонии прощания и воздержаться в это время от развлекательных мероприятий и празднований", – говорится в сообщении.

Прощание с Героем начнется в 11:00 в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла. Ориентировочно с 11:30 отдать последнюю дань уважения воину, отдавшему жизнь за Украину, львовяне и гости города смогут на площади Рынок, где будет проходить общегородская церемония прощания.

Вечный покой Юрий Коцовский обретет на Лычаковском кладбище.

Во Львовском городском совете рассказали, что родился Юрий Коцовский 20 апреля 1966 года во Львове.

Сразу после школы он отслужил срочную военную службу. После демобилизации работал мастером по изготовлению памятников. Увлекался футболом.

На защиту родной земли Юрий Коцовский стал еще в 2022 году.

"С первых месяцев полномасштабного вторжения Российской Федерации стал в защиту государства от захватчиков. Выполнял боевые задачи по обороне территориальной целостности и независимости Украины в рядах 125-й отдельной бригады территориальной обороны регионального управления "Запад" Сил территориальной обороны Украины Вооруженных сил Украины. За личное мужество был награжден многочисленным количеством наград, в частности, медалью "За ранение" и отличием-медалью "Крест Сил территориальной обороны".

Жизнь Юрия Коцовского оборвалась 21 ноября. Обстоятельства и место гибели воина во Львовском горсовете не раскрыли.

Дома защитника, которому навсегда останется 58 лет, ждала большая семья: жена, две дочери, зять, двое внуков, брат, крестница, племянники.

Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб журналист из Луганска Андрей Бучак. Близкие вспоминают о нем как о "романтике, который мечтал и наслаждался жизнью".

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