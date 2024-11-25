'Где-то ходит невеста, с которой он так и не встретился': в боях на Курщине погиб воин с позывным 'Смайлик'. Фото

На войне за свободу и независимость Украины погиб молодой воин Андрей Николаевич Кеба из Днепропетровской области. Защитник с позывным "Смайлик" свой последний бой принял на территории Курской области РФ.

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Герою навеки остался 31 год. Горькую весть о потере сообщили в Илларионовской территориальной громаде.

"Трудолюбивый с детства, надежда и поддержка родителей, он уверенно шагал по дороге жизни", – отметили земляки.

После окончания девятого класса Лозоватской неполной средней школы Андрей получил специальность газосварщика. Начал трудовой путь в родном селе, а продолжил – в областном центре.

В ряды ВСУ мужчину призвали 8 июня 2024 года. В учебном центре он выучился на стрелка-санитара. В составе штурмового отделения воинской части сначала воевал на Харьковщине, позже выполнял боевые задания на Сумщине.

"И везде мужественный солдат достойно исполнял свой священный долг, чувствуя ответственность, прежде всего, перед побратимами. Боевое задание на Курщине стало последним для Андрея…" – говорится в сообщении.

Жизнь 31-летнего воина, которому побратимы дали позывной "Смайлик", оборвалась 14 ноября 2024 года в результате вражеского артиллерийскогого обстрела вблизи населенного пункта Новоивановка Суджанского района Курской области РФ.

"Трудно найти слова, которые залечили бы раны на сердце родителей и родственников погибшего. Он навсегда останется в памяти односельчан чутким, добрым, положительным. Больно отдавать себе отчет, что где-то ходит его невеста, с которой он так и не встретился... Вечная слава и доземный поклон тебе, воин-Герой", – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на территории Курской области РФ погиб 40-летний воин Александр Хромяк с Закарпатья. Дома защитника ждали пожилые родители, жена и дети.

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