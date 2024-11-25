Романтик, мечтавший и наслаждавшийся жизнью: на войне погиб журналист из Луганска Андрей Бучак. Фото

На фронте погиб 42-летний журналист из Луганска Андрей Бучак. Герой с 2014 защищал Украину в составе Вооруженных сил.

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Трагическое известие 24 ноября сообщила его супруга Елена.

"Навсегда 42… Любимый мужчина, верный друг всегда готов прийти на помощь, веселый, немного романтик, мечтал, наслаждался жизнью, любил путешествовать. Настоящий патриот, любил Украину и боролся за ее свободу. Ты всегда будешь в моем сердце. Твоя воля и дух. делали меня сильной. Буду стараться жить за нас двоих, как бы трудно это ни было. Герои не умирают!" – написала она.

Андрей Бучак, позывной "Луганск", исчез 13 августа 2024 года недалеко от села Водяное Донецкой области. До войны он работал в луганской рекламно-информационной газете "Курьер" и являлся активным участником луганского Евромайдана. С началом российской агрессии без колебаний встал в ряды ВСУ.

В мирной жизни Андрей вел страницы в соцсетях под ником "Андрюха Луганский". Его коллеги и знакомые вспоминают его как человека, умеющего вдохновлять, мечтать и бороться за справедливость.

По данным Института массовой информации, Андрей стал 93-м медийщиком, погибшим из-за полномасштабной российской агрессии.

Напомним, во время выполнения боевой задачи на территории Курской области РФ погиб 40-летний воин Александр Хромяк из Закарпатья. Дома защитника ждали пожилые родители, жена и дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области погиб воин из Черниговщины Павел Пархоменко. Герой, которому было 40 лет, принял свое последнее сражение 18 ноября. В 2014-2015 годах он участвовал в АТО на Донбассе, с февраля 2022-го снова взял в руки оружие, чтобы оградить Украину от российских захватчиков.

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