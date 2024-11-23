Без отца остался сын: в Луганской области погиб 40-летний воин с Черниговщины

В Луганской области погиб воин с Черниговщины Павел Пархоменко. Защитник, которому было 40 лет, принял свой последний бой 18 ноября.

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В 2014-2015 годах он участвовал в АТО на Донбассе, с февраля 2022-го снова взял в руки оружие, чтобы защищать родную страну. Трагическое известие сообщили в Сосницкой громаде.

"На войне погиб 40-летний защитник из села Вильшане Пархоменко Павел Анатольевич. У военного остались родители, жена, сын и сестра. Вся Сосницкая громада выражает соболезнования семье и всем родным военного. Вечная память и слава Герою!" – говорится в сообщении.

На малой родине воина рассказали, что родился он 26 марта 1984 года в Вильшаном. Окончил местную школу, затем выучился на электромонтера в Черниговском ПТУ №1.

Отслужил срочную службу с 2002 по 2003 год. Когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе – участвовал в АТО в 2014-2015 годах.

Вернувшись домой, устроился на работу в компанию "Містобуд" в Киеве.

Когда Россия начала уже полномасштабное вторжение, Павел Пархоменко в числе первых стал на защиту Украины – еще в феврале 2022 года.

А 18 ноября 2024 земной путь воина оборвался: он погиб, выполняя боевое задание на Луганщине.

О времени прощания с Героем сообщат позже.

Напомним, ранее стало известно, что на Курщине погиб воин с Закарпатья Александр Хромяк. Свой последний бой 40-летний защитник принял 19 ноября.

Также сообщалось, что во время выполнения боевого задания в Харьковской области погиб снайпер с Волыни. Виталию Кореню, служившему в танковой бригаде, навсегда останется 23 года.