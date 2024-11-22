Ему навсегда будет 23: во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб снайпер с Волыни. Фото

На войне против российских оккупантов погиб молодой воин Виталий Корень из Волынской области. Он служил в танковой бригаде, был снайпером, защищал Украину на Харьковщине.

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Защитнику навеки осталось 23 года. О потере сообщили Люблинецкая объединенная территориальная громада, а также знакомые семьи Героя.

"К потере близких никогда нельзя быть готовым, ведь с ней идет частичка души… Разделяем ваше горе, скорбив вместе с вами. Спасибо за защиту мужественному воину-Герою. Вечная память и вечная слава!" – говорится в сообщении.

Виталий Николаевич Корень, 2001 года рождения, был родом из поселка Люблинец Ковельского района. Молодой воин служил снайпером в/ч 7015 (4-я отдельная танковая бригада Сухопутных войск ВСУ).

Знакомая семьи Героя Валентина Мельник рассказала, что Виталий как-то быстро вырос, быстро повзрослел, потому что хотел всегда быть примером для меньших братьев и сестренки. Юноша постоянно трудился, потому что чувствовал без возраста большую ответственность перед мамой.

"В моей памяти он останется тем добрым мальчиком, что бегает по ул. Школьной... с теми взрослыми и задумчивыми глазками... Боже, почему так рано забираешь... Виталику честь и вечная память. Что-то, мальчик, внутри умерло вместе с тобой. Сегодня плачут все матери, с сегодняшнего дня дни стали еще серее… Почивай, мальчик", – отметила женщина.

Жизнь Виталия Корня оборвалась 17 ноября во время выполнения боевого задания по защите Украины в Харьковской области.

"Боже, не верится! Еще жизнь не знал... Еще так мало прожил... Вечная память, тебе, наш Герой. В скорби вместе с вами... Пусть Бог посылает Вам силы принять эту потерю. Это такой ужас! Нельзя поверить..." – выразили соболезнование родным воина знакомые его семьи.

О встрече защитника и чине захоронения Героя жителям Люблинецкой громады сообщат дополнительно.

"Мой крестный сынок. До последнего не верили. Ему навеки 23…", "Вечная память тебе наш светлый мальчик. Не верится и не хочется верить... Царство небесное и низкий поклон", – добавили в сети родные воина.

Как сообщал OBOZ.UA, война против российского агрессора оборвала жизнь молодого воина 36-й ОБрМП, участника АТО/ООС Ивана Бадывского из Волынской области. Защитник с позывным "Морпех" умер в больнице от полученных в бою ранений, ему было 27 лет.

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