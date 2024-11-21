Ему навсегда будет 27: от ранений, полученных на фронте, умер морпех с Волыни. Фото

Война против российского агрессора оборвала жизнь молодого воина 36-й ОБрМП, участника АТО/ООС Ивана Бадывского из Волынской области. Защитник с позывным "Морпех" умер в больнице от полученных в бою ранений.

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Ему теперь навеки 27 лет, любимого и отца потеряли его жена и двухлетний сын. О потере сообщили в Любешевском поселковом совете, а также его побратимы в Facebook.

"Погиб товарищ по морской пехоте Иван Бадывский 27 лет! Ор*и, горите в аду!" – написал Гладиус Майнцовский.

Бадывский Иван Николаевич, 1997 года рождения, проживал в селе Любязь Камень-Каширского района.

Он с 2015 года защищал Украину в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Был участником Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил на Донбассе.

"На щите один из лучших морпехов, которых пришлось мне знать, с кем выпала честь служить и воевать вместе в одной роте. Иван настолько связал себя с югом, морем, морской пехотой, что еще давно в АТО в начале войны в учебке получил позывной "Морпех". Наш главный сержант роты", – написала украинская поэтесса, волонтер и военнослужащая Ярина Черногуз.

Она рассказала, что Иван пережил многочисленные адские бои, из которых, казалось, чудом выходил живым. Воин прошел битвы под Волновахой и Попасной, в Серебрянском лесу, на юге. Он провел не один успешный разведвыход, пережил много ранений и контузии. После госпиталя "Морпех" возвращался в строй, с лета 2022-го стал управлять ротой.

"У нас у всех много воспоминаний о тебе. Хотя успела увидеть тебя за два дня до тяжелого ранения… Большая потеря, что ты на небе. Ты был лучшим из нас, самым выносливым, самым мотивированным. Честь, "Морпех". Буду помнить всегда", – добавила Ярина Черногуз.

Воин Иван Бадывский умер 19 ноября 2024 года от ранений, полученных во время выполнения боевых задач на территории Херсонщины. У него осталась любимая жена и двухлетний сын.

"Разделяем боль и горе семьи, поддерживаем в трудные часы скорби. Светлая и вечная память воину-земляку! Низкий поклон Герою!" – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении фронта в бою против врага погиб воин Юрий Кратик из села Шлапань Камень-Каширского района Волыни. Защитнику навеки осталось 32 года.

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