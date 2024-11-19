Ему навсегда будет 32: в боях в Запорожском направлении погиб защитник с Волыни. Фото

На южном направлении фронта в бою против врага погиб воин Юрий Кратик из Волынской области. Защитнику навеки осталось 32 года.

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О потере сообщил Любешевский поселковый глава Олег Кух в Facebook. В связи с трагическим известием в громаде объявлены дни траура.

Кратик Юрий Николаевич, 1992 года рождения, был жителем села Шлапань, что в Камень-Каширском районе.

Чем он занимался до войны и кем служил в рядах Сил обороны, пока в громаде не рассказали.

Солдат Юрий Кратик погиб 10 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания на территории Запорожской области.

"Выражаю искренние соболезнования семье Героя, разделяю вашу боль и горе. Вечная память, честь и уважение мужественному воину-земляку! Низкий поклон Герою!" – отметил поселковый глава.

О дате возвращения защитника домой на щите, а также времени и месте прощания с ним землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 ноября 2024 года на войне погиб Герой из Волыни Андрей Григоренко. Военный получил несовместимые с жизнью ранения во время боев на востоке.

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