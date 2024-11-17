Страшное известие обжигает болью сердца: на войне погиб Герой с Волыни Андрей Григоренко. Фото

Украина продолжает терять своих сыновей. 13 ноября 2024 года на войне погиб Герой из Волыни Андрей Григоренко.

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Об этом сообщили в Заболоттовском территориальном обществе. Отмечается, что военный получил ранения, несовместимые с жизнью на Востоке нашей страны.

"Сегодня с глубокой грустью и тяжелым сердцем сообщаем о гибели еще одного нашего Героя - Григоренко Андрея Викторовича. Вся Заболоттовская община склоняет головы в скорби за мужественным воином, защитником родной земли, защитником Украины и выражаем искренние соболезнования родителям, жене и деткам, всем близким павшего защитника", – говорится в сообщении общины.

Там подчеркивают, что нет таких слов, которые сейчас могли бы успокоить семью Героя.

"Понимаем, что никакие соболезнования не снизят боль утраты, ни одно слово не утолит тоску в сердце. Ваша потеря несказанно болезненна и мы, всем миром, вместе с вами переживаем это тяжелое время. Это непоправимая потеря для каждого из нас... Доземный поклон и вечная память Защитнику! – говорится в сообщении.

О дате встречи Героя будет поставлено в известность дополнительно.

Напомним, что 13 ноября в селе Городище Хмельницкой области в последний земной путь провели земляка-воина Романа Пасинюка. Жизнь гранатометчика одной из бригад ВСУ оборвалась в феврале в бою на Авдеевском направлении. Защитнику навеки осталось 35 лет.

А 7 октября в Каменец-Подольской общине Хмельнитчины простились с молодым воином Виктором Ткачуком, погибшим на фронте. Парню было 22 года, он служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою на Донетчине погиб 21-летний защитник Роман Сабаев из Хмельницкого. Студент-отличник инженерного факультета он дважды пытался уйти на фронт в составе ВСУ, однако на передовой оказался как воин 12-й бригады спецназначения "Азов".

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