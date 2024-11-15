Ему навсегда будет 35: на Хмельнитчине попрощались с воином, погибшим в боях в районе Авдеевки. Фото

В селе Городище Хмельницкой области 13 ноября со скорбью и болью в душе в последний земной путь провели земляка-воина Романа Пасынюка. Жизнь гранатометчика одной из бригад ВСУ оборвалась в феврале в бою на Авдеевском направлении.

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Защитнику навеки осталось 35 лет. О потере несколько дней назад официально сообщил Судилковский сельский совет.

Пасынюк Роман Валерьевич родился 27 января 1989 года в Шепетовке, а детство и юношеские годы провел в селе Городище, где проживали родители. Там учился в местной школе. Рос дружелюбным, отзывчивым, искренним, вежливым, ответственным юношей.

"Когда Роману исполнилось 11 лет, умерла мама, через два года ушел из жизни отец. Из-за таких трагических обстоятельств в подростковой жизни паренек, казалось, повзрослел на всю жизнь. Заботилась о нем родная сестра по отцовской линии", – рассказали земляки.

После окончания школы он начал свою трудовую деятельность: работал на сахарном заводе в городе Тернополе, в ООО "АГРО – ОРМС" в Шепетовке. Был трудолюбив, коллеги очень положительно отзывались о нем.

На военную службу мужчину призвали в сентябре 2023 года. Для его сестры, которая в мае того же года в страшной войне потеряла сына, было невыносимо больно воспринять известие о мобилизации Романа.

"Она ежедневно молилась, чтобы он вернулся с полей битвы живым и невредимым. Не суждено… Верный воинской присяге сын Украины, патриот родной земли, за мир в Украине отдал самое дорогое – свою жизнь", – говорится в сообщении.

Роман Пасынюк служил гранатометчиком механизированного батальона одной из воинских частей, храбро защищал родную землю на востоке Украины. Погиб 12 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания в районе города Авдеевка Донецкой области.

Только через девять месяцев, в прошлую среду, родные и громада смогли достойно попрощаться с воином. Провести защитника к месту последнего упокоения пришли побратимы, представители духовенства, местных властей, жители громады, друзья, одноклассники и все, кто его знал. Односельчане встретили воина и провели в последний путь живым коридором уважения. Похоронили его в родном селе Городище со всеми воинскими почестями.

"Плакали все, потому что болит, плакала и осенняя природа, дождем и первым снегом устилая последний земной путь Героя… Разделяем горе семьи, низко преклоняем головы в глубокой скорби перед вечной и светлой памятью Героя Украины. Светлое воспоминание о мужественном защитнике навсегда останется в наших сердцах. Он приближал нашу Победу!" – подчеркнули в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 октября в Каменец-Подольской громаде Хмельнитчины простились с молодым воином Виктором Ткачуком, погибшим на фронте. Парню было 22 года, он служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

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