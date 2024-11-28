Вечная память Герою: на войне погиб боец "Азова" из Львовской области Степан Билый. Фото
На войне, защищая Украину от российских оккупантов, пал боец "Азова" Степан Билый. Герой родом из Львовщины, житель села Суховоля.
Трагическое известие сообщили в Зимноводовском сельском совете территориальной общины. Земляки воина выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой потери.
Степан Билый был старшим солдатом 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Защитник служил в обслуживании минометного взвода 2-й роты специального назначения (на бронетранспортерах) второго батальона спецназначения.
"Воин погиб в бою с российскими оккупантами за свободу Украины", – говорится в сообщении.
У Героя остались мама, отец, брат и невеста Дарья.
В последний путь Степана Билого проведут в четверг, 28 ноября.
Земляки будут встречать своего защитника на щите живым коридором славы ориентировочно в 10:45 – 11:00.
"Колонна будет двигаться по маршруту: часовня при въезде в с. Зимняя Вода – ул. Шухевича – ул. Героев Украины – ул. Возрождение Украины (с. Суховоля) – ул. Ивана Франко, 7", – сообщили в сельском совете.
Прощание с Героем начнется ориентировочно в 11:00 во дворе дома, где жил воин, на ул. Ивана Франко, 7. Далее похоронный кортеж отправится в церковь св. Ивана Богослова села Суховоля.
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