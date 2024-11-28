Вечная память Герою: на войне погиб боец 'Азова' из Львовской области Степан Билый. Фото

На войне, защищая Украину от российских оккупантов, пал боец "Азова" Степан Билый. Герой родом из Львовщины, житель села Суховоля.

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Трагическое известие сообщили в Зимноводовском сельском совете территориальной общины. Земляки воина выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой потери.

Степан Билый был старшим солдатом 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Защитник служил в обслуживании минометного взвода 2-й роты специального назначения (на бронетранспортерах) второго батальона спецназначения.

"Воин погиб в бою с российскими оккупантами за свободу Украины", – говорится в сообщении.

У Героя остались мама, отец, брат и невеста Дарья.

В последний путь Степана Билого проведут в четверг, 28 ноября.

Земляки будут встречать своего защитника на щите живым коридором славы ориентировочно в 10:45 – 11:00.

"Колонна будет двигаться по маршруту: часовня при въезде в с. Зимняя Вода – ул. Шухевича – ул. Героев Украины – ул. Возрождение Украины (с. Суховоля) – ул. Ивана Франко, 7", – сообщили в сельском совете.

Прощание с Героем начнется ориентировочно в 11:00 во дворе дома, где жил воин, на ул. Ивана Франко, 7. Далее похоронный кортеж отправится в церковь св. Ивана Богослова села Суховоля.

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