Отдал жизнь в бою с РФ: на фронте погиб поэт, прозаик и киносценарист Мирослав Герасимович. Фото

На востоке Украины погиб поэт, прозаик и киносценарист Мирослав Герасимович (настоящая фамилия Кулык). Военнослужащего не стало 25 ноября – за четыре дня до дня рождения.

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О трагедии сообщил в Facebook Тарас Кулык, брат Героя. По его словам, Герасимович погиб в районе Авдеевки.

Он родился в Луцке 29 ноября 1967 года, жил в Киеве. Воину навсегда осталось 56 лет.

"Невероятно творческий и одаренный, добрый и веселый. Представитель богемного общества, уже тогда мечтавшего творить новую украинскую культуру", – написала Ольга Боглевская.

Герасимович был поэтом, прозаиком, киносценаристом, музыкантом, основателем Школы свободных искусств им. Вечернего Пространства. Окончил Киевский национальный (в то время государственный) университет имени Тараса Шевченко, учился на факультете журналистики.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте в Украине погиб медик-доброволец из Финляндии с позывным "Сипа", который воевал против российского оккупационного войска в составе Сил обороны. Это уже шестой гражданин Финляндии, погибший в боях за свободу нашей страны.

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