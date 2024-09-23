Ему навсегда будет 29: в боях за Украину погиб защитник с Тернопольщины. Фото

На войне погиб сержант ВСУ Виталий Сегин родом из Тернопольской области. Он был командиром десантно-штурмового отделения.

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Защитнику навеки осталось 29 лет. О потере известили в Великоберезовицкой громае и Подгаецком горсовете.

Виталий Иванович Сегин (06.02.1995 г. р.). родился в селе Угринов, а проживал в Великих Луках.

В ряды Сил обороны он, ни на миг не колеблясь, стал с первых дней полномасштабной войны. Имел звание сержанта и позывной "Тихий". Молодой воин командовал десантно-штурмовым отделением батальона ДШВ.

Жизнь сержанта оборвалась при выполнении боевых задач по защите Родины 19 сентября в Сумской области.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя! Вечная память и уважение воину!", – отметили в громаде.

У защитника остались родители, сестра и любимая племянница, отец которой тоже стоит на защите родной земли. Похоронят воина в селе Великая Лука. О деталях похорон и встречи траурного кортежа сообщат позже.

"Низкий поклон Герою Виталию. Искренние соболезнования семье. Большое спасибо родителям, которые воспитали такого хорошего и мужественного сына… Не имеем права забыть", – добавили земляки защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против оккупантов на Луганщине погиб 44-летний солдат пограничной службы Олег Ляхович из города Кременец Тернопольской области. Он служил в зенитно-ракетном отделении.

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