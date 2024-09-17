Отдал жизнь за Украину: в Луганской области погиб пограничник с Тернопольщины. Фото

В боях против оккупантов погиб солдат пограничной службы Олег Ляхович из Кременца Тернопольской области. Он служил в зенитно-ракетном отделении.

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Защитнику навеки осталось 44 года. О потере сообщили в Кременецкой громаде.

"Любимый братик, покойся с Богом! Ты наш Герой! – также известила в Facebook сестра погибшего.

Солдат Ляхович Олег Васильевич, 1980 года рождения, был инспектором пограничной службы третьей категории. Он служил номером расчета первой группы ПЗРК первого зенитно-ракетного отделения пограничной зенитно-ракетной заставы третьей пограничной комендатуры быстрого реагирования.

Жизнь защитника оборвалась на фронте в Луганской области. Попрощаются с воином 18 сентября в его родном городе.

"Выражаем соболезнования родным, близким и всем знавшим Героя Олега! Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Великобурлукском районе Харьковской области погиб 25-летний воин Максим Стародубов. Он был переселенцем из Луганска и мечтал освободить от оккупантов свой родной край.

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