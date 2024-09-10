Ему навсегда 25: в Кривом Роге простились с воином, мечтавшим освободить родную Луганщину. Фото

На войне против российских оккупантов 11 сентября 2022 года погиб молодой воин Максим Стародубов. 25-летний Герой пал во время выполнения боевого задания в Великобурлукском районе Харьковской области.

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Он был переселенцем из Луганска. Украинца похоронили в Кривом Роге на Днепропетровщине, где проживает его крестная мать, пишет портал "Свої". Родную мать воин потерял, с отцом не общался.

Стародубов участвовал в АТО, в 2020 году пошел на службу по контракту в 92-ю отдельную механизированную бригаду им. кошевого атамана Ивана Сирко. Был солдатом-разведчиком.

Ранее работал в шахте в Луганской области. У него остался маленький сын.

Когда РФ развязала большую войну, Герой защищал Харьковское направление.

Знакомые вспоминают его как честного, очень доброго, но в то же время справедливого и храброго.

"Ему очень нравилось в армии. У него аж глаза горели от этой профессии. Он всегда с восторгом рассказывал об обучении и сдаче экзаменов. Дроны… ему очень нравилось летать на "птичках". Он очень гордился нашей Родиной и ждал, чтобы уехать и освободить от оккупантов родную Луганскую область. Но погиб, имея еще столько мечтаний, семью, сына".

Похоронили нашего защитника в секторе почетных захоронений на центральном кладбище Кривого Рога.

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