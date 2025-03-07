Ему навсегда будет 31: в боях на Луганщине погиб защитник из Запорожской области. Фото
В боях против российского агрессора на восточном фронте погиб военнослужащий ВСУ Роман Тиназов из Запорожской области. Жизнь воина оборвалась летом прошлого года и более семи месяцев с ним не могли достойно попрощаться его родные.
Ныне потерю подтвердили в Комышевском поселковом совете. Защитнику навеки остался 31 год.
Тиназов Роман Вячеславович, 01.03.1993 г. р., был жителем села Новояковловка.
После полномасштабного российского вторжения мужчина добровольно присоединился к Силам обороны.
Погиб воин 28 июля 2024 года от несовместимых с жизнью ранений, полученных в бою на фронте в Луганской области.
У защитника остались жена и дети. В родном крае с Героем будут прощаться 9 марта, похоронят его на Капустном кладбище Запорожья.
"Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою!" – отметили в громаде.
Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от российского агрессора, на Луганщене погиб стрелок-зенитчик Александр Житний из Сумской области. Он присоединился к ВСУ добровольцем, Герою навеки осталось 39 лет.
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