Ему навсегда будет 31: в боях на Луганщине погиб защитник из Запорожской области. Фото

В боях против российского агрессора на восточном фронте погиб военнослужащий ВСУ Роман Тиназов из Запорожской области. Жизнь воина оборвалась летом прошлого года и более семи месяцев с ним не могли достойно попрощаться его родные.

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Ныне потерю подтвердили в Комышевском поселковом совете. Защитнику навеки остался 31 год.

Тиназов Роман Вячеславович, 01.03.1993 г. р., был жителем села Новояковловка.

После полномасштабного российского вторжения мужчина добровольно присоединился к Силам обороны.

Погиб воин 28 июля 2024 года от несовместимых с жизнью ранений, полученных в бою на фронте в Луганской области.

У защитника остались жена и дети. В родном крае с Героем будут прощаться 9 марта, похоронят его на Капустном кладбище Запорожья.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от российского агрессора, на Луганщене погиб стрелок-зенитчик Александр Житний из Сумской области. Он присоединился к ВСУ добровольцем, Герою навеки осталось 39 лет.

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