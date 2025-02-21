Ушел на фронт добровольцем: в боях на Луганщине погиб защитник из Сумщины. Фото

Защищая Украину от российского агрессора, погиб стрелок-зенитчик Александр Житний из Сумской области. Он присоединился к ВСУ добровольцем, его жизнь оборвалась на Лиманском направлении фронта.

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Герою навеки осталось 39 лет. О потере сообщил Боромлянский сельский совет.

Житний Александр Юрьевич родился 7 августа 1985 года в селе Боромля Тростянецкого района.

"В начале полномасштабного вторжения России в Украину добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины. Он достойно нес службу, отданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнял воинский долг и до последнего противостоял нашествию оккупантов", – отметили в громаде.

Мужчина служил стрелком-зенитчиком ракетного взвода. Свой последний бой защитник принял 2 февраля 2025 возле Нововодяного, что в Сватовском районе Луганщины.

"Подвиг мужественного солдата навсегда останется в сердцах земляков. Всем громадой выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Разделяем боль потери и низко склоняем голову в глубокой скорби... Светлая и вечная память Герою!" – добавили в сельсовете.

Прощание с погибшим Героем Александром Житним состоится 21 февраля 2025 года в Полтаве.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе на Лиманском направлении фронта погиб 28-летний воин Петр Фижик из Тернопольской области. Жизнь защитника оборвалась в результате ранений, полученных от обстрела в районе Макеевки на Луганщине.

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