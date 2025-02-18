Ему навсегда будет 28: в боях на Луганщине погиб защитник с Тернопольщины. Фото

На фронте погиб военнослужащий Петр Фижик из Тернопольской области. Свой последний бой он принял на Лиманском направлении.

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Защитнику навеки осталось 28 лет. О потере сообщил Копычинецкий городской совет.

Фижик Петр Викторович родился 14 апреля 1996 года в селе Коцюбинчики Чертковского района. О мирной жизни земляка в Гусятинской громаде не рассказали. В то же время подчеркнули, что, верный военной присяге, он достойно стоял на защите Украины.

Погиб воин 22 января 2025 года в результате полученных от обстрела ранений. Это произошло на передовой в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

У защитника остались родители и братья. Попрощаются с ним в родном крае 18 февраля.

"Призываем жителей громады достойно почтить последний путь Героя, отдав честь его самоотверженности и мужеству. Сочувствуем родным и близким. Вечная память и слава Герою!", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против российских оккупантов на Кураховском направлении фронта погиб 25-летний воин Павел Евчин из Тернопольской области. Защитник почти три месяца считался пропавшим без вести.

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