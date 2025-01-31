Ему навсегда будет 25: в боях на Донетчине погиб защитник с Тернопольщины. Фото

На фронте в боях против российских оккупантов погиб молодой воин Павел Евчин из Тернопольской области. Защитнику навеки осталось 25 лет.

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О потере сообщил Козивский поселковый глава Сергей Добалюк. Он подчеркнул, что почти три месяца Герой считался пропавшим без вести.

"Война унесла еще одну молодую жизнь. С болью сообщаю о гибели воина, жителя села Бышки Евчина Павла Федоровича, 1999 года рождения", – говорится в посте.

Жизнь военнослужащего оборвалась во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Новоселидовка, что в Кураховской громаде Покровского района Донетчины.

Несколько месяцев о воине ничего не было известно. Только недавно военные преступники вернули тело защитника, и теперь он возвращается домой на щите.

"Выражаю глубокие соболезнования семье. Вечная память и слава Герою!" – добавил глава поселка.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб 22-летний воин Максим Антонишин с Тернопольщины. Он служил в Национальной гвардии, занимал должность стрелка 3-го отделения оперативного назначения.

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