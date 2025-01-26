Был на войне с начала полномасштабного вторжения: 22-летний Герой с Тернопольщины отдал жизнь за Украину

На войне с оккупантами пал украинский воин с Тернопольщины Максим Антонишин. Герою навсегда осталось 22 года.

Видео дня

О потере сообщил Великобирковский поселковый совет. Воин погиб 20 января вследствие смертельных травм от артиллерийских обстрелов, полученных во время несения военной службы.

Максим Антонишин родился 11 ноября 2002 года, был жителем поселка Великие Бирки Тернопольского района Тернопольской области.

Служил в Национальной гвардии Украины, имел должность стрелка 3-го отделения оперативного назначения, служил в воинской части 3027.

"К сожалению, трагическая весть подтвердилась... С войны на щите возвращается юный защитник Украины", – говорится в сообщении поселкового совета.

21 января родные Максима получили сообщение, которое подтвердилось 22 января.

Герой пал 20 января во время несения военной службы, от артеллерийских обстрелов, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Несмотря на свой молодой возраст, Максим защищал Украину на фронте с самого начала полномасштабного вторжения.

В поселковом совете выразили соболезнования бабушке, матери, родным и близким погибшего воина.

В воскресенье, 26 января, Великобирковская громада прощается с Героем. Чин похорон состоялся в 13:30 в церкви святой великомученицы Параскевии Пятницы в поселке Великие Бирки.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 января на войне погиб украинский защитник и кинорежиссер Станислав Притула из Киева. Бывший глава Общественного совета при Госкино защищал Родину с первых дней полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!