Ему навсегда будет 32: на Хмельнитчине простились с капитаном, погибшим на Донетчине. Фото и видео
В Каменце-Подольском на Хмельнитчине 12 июня провели в последний земной путь защитника Андрея Кавецкого. Капитан ВСУ погиб на Покровском направлении фронта.
Ему было всего 32 года, у него осталось трое маленьких детей. О потере сообщил глава районного совета Михаил Симашкевич, местные телеканалы показали видео с церемонии прощания.
Кавецкий Андрей Олегович, 21 декабря 1991 года рождения, после окончания школы поступил в военное училище. Позже решил оставить службу и попробовать себя в гражданской жизни. Однако после начала полномасштабной войны он вернулся в ряды ВСУ, мобилизовавшись 13 февраля 2023 года.
С мая прошлого года мужчина находился в зоне боевых действий, сначала на Запорожье, а затем в Донецкой области. Имел звание капитана, служил в должности начальника инженерной службы одной из воинских частей.
Защитник погиб 8 июня во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Желанное Покровского района Донетчины.
"Мужественный и смелый, неравнодушный к судьбе своей страны. Именно таким он останется в памяти всех, кто его знал. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою", – отметили в громаде.
У защитника остались жена и трое детей, самому маленькому из которых недавно исполнилось всего три года.
В среду, 12 июня, с воином простились в сквере Героев, похоронили на Аллее Славы городского кладбища.
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