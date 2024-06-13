Ему навсегда будет 32: на Хмельнитчине простились с капитаном, погибшим на Донетчине. Фото и видео

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине 12 июня провели в последний земной путь защитника Андрея Кавецкого. Капитан ВСУ погиб на Покровском направлении фронта.

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Ему было всего 32 года, у него осталось трое маленьких детей. О потере сообщил глава районного совета Михаил Симашкевич, местные телеканалы показали видео с церемонии прощания.

Кавецкий Андрей Олегович, 21 декабря 1991 года рождения, после окончания школы поступил в военное училище. Позже решил оставить службу и попробовать себя в гражданской жизни. Однако после начала полномасштабной войны он вернулся в ряды ВСУ, мобилизовавшись 13 февраля 2023 года.

С мая прошлого года мужчина находился в зоне боевых действий, сначала на Запорожье, а затем в Донецкой области. Имел звание капитана, служил в должности начальника инженерной службы одной из воинских частей.

Защитник погиб 8 июня во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Желанное Покровского района Донетчины.

"Мужественный и смелый, неравнодушный к судьбе своей страны. Именно таким он останется в памяти всех, кто его знал. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою", – отметили в громаде.

У защитника остались жена и трое детей, самому маленькому из которых недавно исполнилось всего три года.

В среду, 12 июня, с воином простились в сквере Героев, похоронили на Аллее Славы городского кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA, возле Волчанска на Харьковщине погиб 38-летний подполковник Александр Ровенчук из Хмельницкой области. Офицер служил комендантом первой пограничной комендатуры быстрого реагирования.

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