Ему навсегда будет 38: на фронте погиб подполковник из Хмельницкой области. Фото

В боях против российских оккупантов погиб подполковник Александр Ровенчук из Хмельницкой области. Жизнь защитника оборвалась 5 мая во время выполнения боевого задания.

Офицеру было всего 38 лет. Об этом сообщает издание "Суспільне Хмельницький".

О гибели защитника рассказала главная специалист отдела по организационным вопросам исполнительного комитета Нетишинского городского совета Татьяна Онисимчук. По ее словам, Александр Ровенчук родился 3 июля 1985 в Нетишине. После окончания местной школы учился в Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого и Львовском государственном университете внутренних дел. Подполковник служил в воинской части в Закарпатской области.

Александр Ровенчук принимал участие в боевых действиях с марта 2023 года. Он служил в должности коменданта первой пограничной комендатуры быстрого реагирования первого пограничного отряда Государственной пограничной службы. Ранение несовместимое с жизнью воин получил вблизи населенного пункта Волчанск Харьковской области.

У защитника остались жена, двое детей, родители и брат. С 8 по 10 мая на территории Нетишинской городской территориальной громады объявлен траур.

Напомним, на войне против российских оккупантов погибли трое военнослужащих 65-го отдельного батальона Стрыйской территориальной обороны ВСУ. Это Александр Луковец (позывной "Броня"), Оксана Демчук ("Гуцулка") и Андрей Сидор ("Малыш").

Ранее сообщалось, что жизнь за Украину отдал Виталий Шнуренко с позывным "Буба". За проявленное мужество и успешное выполнение задач он был награжден нагрудным знаком "Золотой крест" главнокомандующего ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 мая на фронте погиб парамедик подразделения "Госпитальеры" Сергей Казнадий. Он отдал жизнь, спасая раненых воинов на Авдеевском направлении.

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