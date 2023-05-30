Ему навсегда будет 33: на фронте погиб защитник Украины из Ровно. Фото

На Луганщине в бою с оккупантом погиб 33-летний военный Алексей Кравцов. Жизнь защитника оборвалась 25 мая вблизи населенного пункта Диброва.

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С защитником будут прощаться в Ровно 30 мая на майдане Незалежности. О гибели воина сообщает местное издание Горынь Info.

Как сообщается, защитник родился и учился в городе Ровно. После школы Алексей поступил в Международный экономико-гуманитарный университет им. Степана Демьянчука и получил образование по специальности "Физическая культура и реабилитация". После окончания университета Алексей экспериментировал с разными профессиями, включая и работу на предприятии, которое занималось изготовлением тротуарной плитки.

"К любому делу он относился очень серьезно и ответственно. Так что вскоре стал бригадиром. Но, наконец, отправился двигаться дальше и нашел себя в другом деле. Он был квалифицированным сушистом, работал бренд-шефом сети Суши Мастер", ездил по всей Украине, помогал открывать рестораны. Он прошел конкурс, отбор, чтобы ехать в Польшу, чтобы уже там расширять сеть", – рассказала мать погибшего.

После начала войны Алексей открыл свое дело в Ужгороде. Там он самостоятельно разработал весь дизайн заведения и страницы в социальных сетях, а также обеспечил трудоустройство многих своих знакомых, уезжавших из городов, где становилось чрезвычайно опасно.

И хотя с детства Алексей не мечтал пойти по стопам отца, который тоже был военным, он понимал, что придет время и придется одеть военную форму.

Он понимал, что пойдет защищать, даже пытался меня к этому подготовить. Хотя всегда очень бережно относился к родным. Когда ему пришла повестка, сразу мне не сказал. Договорился со старшим братом, чтобы он был дома и только тогда мне рассказал. Не хотел, чтобы я оставалась одна. Да и потом всегда меня успокаивал: "Мамуль, все будет хорошо"", – отметила мать погибшего.

Алексей любил спорт, и, несмотря на свой невысокий рост, особенно увлекался баскетболом. Во всех своих начинаниях пытался вытеснить из себя как можно больше, действовать результативнее. Защитник был добрым и светлым человеком, умел ощущать человеческую душу, был творческой личностью.

"А еще очень любил животных, заботился о местных собаках, пока был в тренировочном лагере, просил прислать видео с его любимыми котами… Поэтому и позывный имел соответствующий "Панда", – вспоминает мать Героя.

Алексей всегда стремился достигать первенства и более высоких результатов во всем, что делал. У защитника было еще множество планов и мечтаний, однако их навсегда оборвали оккупанты.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб активист из Львова Виктор Петров. Виктор был инициатором многих креативных проектов, которыми вносил большой вклад в развитие родной страны. Когда его призвали стать на ее защиту, он присоединился к рядам 54-й отдельной механизированной бригады им. гетмана Ивана Мазепы.

Напомним также, что в боях под Бахмутом погиб украинский журналист Евгений Осиевский. Трагедия произошла 22 мая.