Ему навсегда будет 33: в боях за Украину погиб защитник с Тернопольщины. Фото

На восточном фронте оборвалась жизнь военного Владимира Кнышевича из Тернопольской области. Он служил в гранатометном взводе бригады Сухопутных войск ВСУ.

Защитнику навеки осталось 33 года, его маленькая дочь потеряла отца. О потере сообщила Скориковская объединенная территориальная громада.

Кнышевич Владимир Владимирович, 1991 года рождения, был родом из села Терпиловка Тернопольского района. К рядам ВСУ он присоединился 10 января 2023-го.

Солдат служил в рядах гранатометного взвода роты огневой подготовки А0998 (24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила). Погиб 27 мая в боях на Донетчине.

"Небо уносит лучших... Владимир мужественно воевал за родную Родину. Ему всего 33, а он уже останется навеки в строю, пополнив Небесное Войско Героев", – отметили в общине.

Там выразили искренние соболезнования родным Героя. У него остались молодая жена и маленькая дочь, а также мама и братья.

Более подробную информацию о прощании с защитником землякам сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, на фронте в Донецкой области погиб 45-летний воин Игорь Рутковский с Тернопольщины. Он воевал с июля 2022-го, дома его ждал сын-подросток.

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