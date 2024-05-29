Без отца остался сын: в боях за Украину погиб защитник с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину, на фронте пал воин из Тернопольщины Игорь Рутковский. В ряды Вооруженных сил он стал в июле 2022 года, погиб боец от смертельных ранений 25 мая 2024 года.

У Героя остался 15-летний сын. Трагическое известие сообщили в Бережанском городском совете.

"К большому сожалению, наша Бережанская громада снова несет непоправимые потери на жестокой войне, развязанной нашими извечными врагами. С глубокой грустью извещаем о гибели нашего земляка, жителя города Бережаны, Игоря Рутковского", – говорится в сообщении.

В Бережанском городском совете рассказали, что родился Игорь Иванович Рутковский 23 августа 1979 в Бережанах. Получив среднее образование, отслужил срочную службу. По возвращении домой, в родной город, работал в лесхозе и в строительной отрасли.

С июля 2022 солдат Игорь Рутковский встал в ряды ВСУ по мобилизации. Службу нес в составе воинской части А4934.

Свой долг по защите родной земли Герой исполнял до последнего вздоха – до 25 мая, когда его сердце остановилось в результате тяжелых ранений, полученных во время боя в Донецкой области.

"В непоправимом горе остались сын 15 лет и брат. О месте и времени чина похорон Героя Игоря Рутковского, погибшего в боях за Украину, будет сообщено позже. Искренние соболезнования семье, друзьям и близким! Силы и крепости пережить эту тяжелую потерю", – добавили в Бережанском горсовете.

Напомним, ранее сообщалось о гибели на фронте бывшего футболиста, выступавшего за тернопольскую "Ниву". Уроженцу села Вороняки Золочевского района Львовщины Роману Сороке было 46 лет.

Также стало известно, что в Луганской области погиб 25-летний Иван Лахай из Волыни. Парень был родом из села Большая Глуша Камень-Каширской громады Волынской области.