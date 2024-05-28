Теперь среди воинов Небесного войска: на Луганщине погиб 25-летний Иван Лахай с Волыни. Фото

На Луганщине на войне против российских оккупантов 23 мая погиб молодой военнослужащий ВСУ Иван Лахай. 25-летний парень был родом из села Великая Глуша Камень-Каширской громады Волынской области.

На Facebook-странице ОТГ городской глава Каменя-Каширского Виктор Пась подтвердил трагическую новость. "Проклятая война беспощадно продолжает уносить жизни молодых, отважных Героев", – сказано в сообщении.

Лахай теперь среди воинов Небесного войска. "Молимся за каждого воина, который на передовой, помним солдат, которые на небесах", – добавил Пась и передал родным нашего защитника свои соболезнования.

Тело военнослужащего встретили в его громаде 27 мая. Люди организовали живой коридор, становились на колени. Многие пришли с цветами и украинскими флагами.

Лахая Ивана Юрьевича похоронят 28 мая, отпевание состоится в храме в его родном селе, а местом упокоения станет Яновское кладбище.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– На фронте в бою погиб воин 3 отдельной штурмовой бригады Даниил Асалинский из Харьковской области. Герою, который отразил не одну вражескую атаку и между обстрелами писал стихи, было всего 20 лет.

– Жизнь за Украину также отдал стрелок-санитар 3-го отделения морской пехоты одной из в/ч, матрос Михаил Маричев из Покровской громады Донецкой области. Его жизнь оборвалась 16 мая.

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