'Цвет нации': в боях за Украину погиб 20-летний штурмовик с Харьковщины. Фото

На фронте в бою погиб молодой защитник Даниил Асалинский из Харьковской области. Мужественному воину, который отразил не одну вражескую атаку и между обстрелами писал стихи, было всего 20 лет.

Он служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде. О потере сообщил заместитель городского главы Изюма Владимир Мацокин на своей странице в Facebook.

Штурмовик Даниил Эдуардович Асалинский, 2004 года рождения, имел позывной "Борзый". Лишь в апреле ему исполнилось 20, а 12 мая он погиб на передовой, отбив численную вражескую атаку.

"Его командир рассказал: они вчетвером удерживали позиции от атаки 30 (!!!) орк*в. Переколошили их, победили. Выстояли, но вражеская пуля догнала "Борзого", – рассказал чиновник.

По словам побратимов молодого защитника, он умел дружить, писал стихи и не любил фотографироваться. А еще Даниил немного обижался, когда его не брали на самые сложные задачи.

Героя похоронили на Аллее Славы в родном крае 17 мая.

"Вот так. Цвет нации. Когда-то, скоро, я обязательно принесу на нашу Аллею Славы пригоршню золы из сгоревшего Кремля, собранного собственными руками", – отметил Мацокин.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях против врага на Херсонщине героически погиб матрос Михаил Маричев из Покровской громады Донецкой области. Молодой защитник воевал с первых дней полномасштабной войны, был стрелком-санитаром 3-го отделения морской пехоты одной из воинских частей.

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