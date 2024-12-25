'Ему навсегда будет 34': в боях на Харьковском направлении погиб поэт и прозаик Алексей Беспальцев. Фото

На войне против российских оккупантов погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев. Он защищал свою родную Харьковщину, к тому же год держал оборону на Покровском направлении (Донетчина).

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О трагедии 25 декабря сообщила в Facebook культурная и правозащитная общественная организация PEN Ukraine. Беспальцеву навеки осталось 34 года.

"Он был весел и энергичен. Всегда любил фильмы, музыку, поэзию, трэш, выпить и кататься на велосипеде. Он был и будет лучшим. Лучший Президент Харькова, Король Харьковского трэша и андеграунда — Алексей "Шляпа" Беспальцев", – написал о погибшем один из знакомых.

"За что он мне нравился, так это за постоянные поиски, эксперименты над собой, чудаковатость и безусловный талант... Последний раз его видел год назад в Киеве на [выступлении] "Жадан и Собаки" и он, как всегда, спокоен и со своей фирменной улыбкой, сообщил, что в войске", – рассказал в соцсети украинский актер и комик Александр Сердюк.

Согласно информации из открытых источников, Беспальцев был мобилизован. Он погиб, выполняя боевое задание на Купянском направлении.

"Почти всегда в пестрых шапках и яркой одежде, с нервом в прозе и подаче материала на сцене. Пронзительно честен в творчестве и сам с собой. Непредсказуем, острый и остроумный. Человек, отлично разбиравшийся в пиве. Незаурядный талант..." – рассказало издание "Накипіло".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 декабря российское полномасштабное вторжение оборвало жизнь 47-летнего защитника из Полтавской области Ивана Сытника. Воин погиб на передовой под вражеским артиллерийским обстрелом.

– На Купянском направлении во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Артур Кирилюк. Жизнь гранатометчика оборвалась 15 декабря.

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