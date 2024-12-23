Любящий отец и заботливый хозяин: на войне погиб наводчик из Полтавщины Иван Сытник. Фото

Российское полномасштабное вторжение оборвало жизнь 47-летнего защитника Украины из Полтавской области Ивана Сытника. Воин погиб на передовой во время выполнения боевого задания в результате артиллерийских обстрелов.

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Последний бой он принял 18 декабря. О потере сообщили на официальной Facebook-странице Лубенского городского совета.

Иван Сытник служил наводчиком в десантно-штурмовой роте. Без отца остались двое детей – сын и дочь.

В мирной жизни военный работал трактористом, строителем. Также работал на разных предприятиях в Киеве, охранником на Укрпочте. В составе бригады выполнял работы на объектах АО "Лубнифарм". Родился Сытник 7 июля 1977 года в селе Вязивок на Лубенщине. Учился в Лубенском лесном техникуме.

"Побратимы говорят о нем, как об очень ответственном и надежном человеке. Он умел выслушать, поддержать, помочь. Пользовался авторитетом среди коллег и подчиненных. А в мирной жизни – это любящий отец и заботливый хозяин, имевший "золотые руки". Любил землю и животных, природу и добрых людей", – рассказали в городском совете.

Попрощались с Иваном Сытником 22 декабря на Владимирской площади в Лубнах.

"Память о воине, отдавшем жизнь за наше спокойствие и мирную жизнь навсегда останется в памяти земляков. Почивай с миром. Пусть родная земля будет тебе лебединым пухом. Вечная память и Царство Небесное!" – добавили в сообщении.

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