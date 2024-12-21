Ему навсегда будет 35: в боях на Северском направлении погиб воин с Прикарпатья. Фото

В боях за Украину погиб воин из Ивано-Франковской области Ярослав Гавришко. Последний бой он принял 15 декабря на Северском направлении.

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Защитник стал в ряды украинского войска в феврале 2023-го, в вечность он ушел 35-летним. О потере сообщили глава Богородчанской громады Ростислав Заремба и государственная администрация Чертковского района Тернопольской области, где после создания собственной семьи жил мужчина.

"Защищая Отечество, погиб наш земляк из села Горохолина Гавришко Ярослав Васильевич, 1989 г.р., который после бракосочетания проживал в селе Скоморохи Золотопотецкой поселковой громады Чертковского района Тернопольской области", – отметил Заремба.

Он рассказал, что к украинскому войску солдат Ярослав Гавришко присоединился в феврале 2023 года. Служил оператором противотанковых ракетных комплексов.

"Проклятый враг забрал его жизнь 15 декабря 2024 вблизи населенного пункта Верхнекаменское Бахмутского района Донецкой области", – рассказали в Чортковской РГА.

Вечный покой Ярослав Гавришко обретет в родном селе Горохолина на Прикарпатье: такова была его последняя воля.

Встречаться скорбный кортеж с телом Героя в Богородчанах будут в субботу, 21 декабря, в 12:00. Почетная встреча и панихида состоятся на Аллее Героев в этом населенном пункте.

Напомним, ранее в Хмельницкой области простились с воином, погибшим во время выполнения боевого задания на Харьковщине. Жизнь Дениса Ковальского оборвалась еще в марте этого года.

Указом президента Украины старший лейтенант Денис Ковальский, любящий муж и отец, а также отважный воин, был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).