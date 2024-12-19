Отдал жизнь за Украину: на Хмельнитчине простились с воином, погибшим при выполнении боевого задания на Харьковщине. Фото

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине провели в последний земной путь старшего лейтенанта ВСУ Дениса Ковальского. Жизнь Героя оборвалась в Харьковской области в марте 2024 года.

Видео дня

У защитника остались жена, сын и отец. О потере сообщили в Каменец-Подольском городском совете.

О жизненном пути воина известно немного. Каменчанин Денис Владимирович Ковальский в свое время окончил Подольский профессиональный колледж. Вместе с женой он воспитывал сына-подростка.

"Для сына ты был хорошим и искренним отцом, для жены любящим мужем, а для отца, который вырастил такого замечательного сына, был надеждой на будущее, но враг унес Героя из жизни", – рассказали близкие защитника.

Он погиб во время выполнения боевого задания 22 марта 2024 года в результате авиационного удара РФ вблизи села Колодязное Купянского района Харьковской области.

Указом президента Украины старший лейтенант Денис Ковальский награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).

В среду, 18 декабря, Каменец-Подольская громада попрощалась с воином, который до последнего вздоха защищал Украину.

Похоронили защитника со всеми воинскими почестями на Аллее Славы городского кладбища. Родным вручили его посмертную награду и Государственный флаг Украины.

"Неописуемая боль, горькая грусть и слезы на глазах каменчан, друзей, знакомых переполняли каждого, кто, стоя на коленях, провожал Героя в небесное войско. Склоняем головы в почете и безграничной благодарности перед погибшим в бою Героем. Искренние соболезнования родным и близким воина. Навеки в памяти каждого из нас..." – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 ноября в Хмельницком простились с 34-летним воином Александром Буликом, погибшим в боях на северо-восточном направлении фронта. В 2022-м он добровольцем встал на защиту Украины, уже 24 февраля в кроссовках останавливал российских захватчиков на Житомирской трассе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!