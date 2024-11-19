'Мы потеряли действительно достойного воина': в Хмельницком простились с защитником, павшим в боях за Украину. Фото

В боях за Украину погиб 34-летний воин из Хмельницкого Александр Булык. Смертельные ранения он получил на северо-восточном фронте 8 ноября этого года.

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Собственную семью Александр создать не успел, Героя, который уже 24 февраля в кроссовках останавливал захватчиков из России на Житомирской трассе, дома ждали сестра и двое племянников. О воине рассказали журналисты "Суспільне Хмельницький" и ТРК "Місто".

В Хмельницком 18 ноября провели в последний путь 34-летнего воина 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Вооруженных сил Украины Александра Булыка. Он погиб в бою с оккупантами на северо-восточном направлении 8 ноября.

Родился Александр 22 января 1990 года. После получения среднего образования работал на стройке. Когда же Россия начала полномасштабное вторжение в Украину – с первого дня добровольцем встал на ее защиту.

"24 февраля он в кроссовках на Житомирской трассе стоял, с пацанами. Потом Ахтырка. Он доброволец был. Мы потеряли действительно достойного воина", – рассказал журналистам товарищ Героя.

Собственную семью Александр создать не успел. Дома его ждала сестра и двое племянников, которых он очень любил.

Похоронили Александра Булыка на Аллее Славы на кладбище в микрорайоне Раково в Хмельницком.

Напомним, ранее стало известно, что в боях наЗапорожском направлении погиб защитник с Волыни. Юрию Кратикову навсегда будет 32: он погиб 10 ноября, выполняя боевое задание.

Также сообщалось, что в Чернигове простились с воином Алексеем Тепляковым. Боец 1-й отдельной танковой Северской бригады погиб 7 ноября 2024 в боях с российскими оккупантами.