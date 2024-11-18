Отдал жизнь за Украину: в Чернигове простились с воином, погибшим в боях с оккупантами. Фото

В Чернигове 15 ноября простились с украинским защитником Алексеем Тепляковым. Боец 1-й отдельной танковой Северской бригады погиб 7 ноября 2024 в боях с российскими оккупантами.

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Об этом сообщает "Общественное". Церемония состоялась на городском кладбище "Яцево", куда пришли родные, друзья, собратья и жители города, чтобы отдать последнее уважение герою.

Алексей родился 2 декабря 1979 в Чернигове. В семье он был самым юным из трех братьев. Окончив школу и училище, женился на своей жене Наталье. В 19 лет у пары родилась первая дочь Елена, а позже – вторая дочь Виктория.

Жизнь Алексея была неразрывно связана с военной службой. Он был участником АТО, получил звание младшего сержанта и стал сапером. С первых дней полномасштабного вторжения России он защищал родной Чернигов, а затем выполнял опасные задачи на Донецком, Запорожском и Сумском направлениях.

Погиб боец 7 ноября 2024 года. Ему было всего 44 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении фронта во время выполнения боевого задания погиб молодой командир, "азовец" Сергей Соколов из Одесской области. В свои 22 года лейтенант с позывным "Леброном" командовал гранатометным взводом.

Напомним, в Харьковской области умер военный из Борисполя, Киевской области, гранатометчик 30-летний Михаил Гончар. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 5 ноября.

В столичной больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Роман Гончарук. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 6 ноября.

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