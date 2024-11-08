Ему навсегда будет 22: в боях на Донетчине погиб командир с Одесщины. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб молодой командир, "азовец" Сергей Соколов из Одесской области. В свои 22 года лейтенант с позывным "Леброн" командовал гранатометным взводом.

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Жизнь мужественного защитника оборвалась на Торецком направлении. О потере сообщил Килийский городской голова Вячеслав Чернявский.

"И снова нестерпимо щемит сердце… Снова боль… и снова потеря. Высокую цену за свободу Украины и спокойную мирную жизнь для каждого из нас заплатил еще один молодой и храбрый Герой, наш земляк, 22-летний Соколов Сергей Николаевич, житель города Килия", – написал он.

Будущий воин родился 3 июня 2002 года. После окончания Килийской школы №3 поступил на военную кафедру. Полномасштабная война позвала молодого человека взять в руки оружие, чтобы защищать родных и страну.

Родные отметили, что лейтенант Соколов с позывным "Леброн" был командиром гранатометного взвода роты огневой поддержки специального назначения 2-го батальона спецназначения бригады "Азов" (в/ч 3057 НГУ).

Преданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполняя воинский долг, он погиб 26 октября во время выполнения боевых заданий возле села Леонидовка Бахмутского района Донетчины.

Героя, вернувшегося в родной край "на щите", встретили 7 ноября, а прощание запланировали на следующий день.

"Вся Килийская громада низко склоняет голову в глубокой скорби перед светлой памятью Героя и выражает искренние соболезнования родным, друзьям, близким и побратимам погибшего. Светлая память и низкий поклон Воину. Навсегда – уважение и слава от людей", – добавил городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Покровском районе Донетчины погиб 27-летний воин Сергей Климец из города Измаил Одесской области. Он был солдатом 4-й штурмовой специализированной роты.

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