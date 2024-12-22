Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб командир 'Свободной Грузии' Бадри Кварацхелия

В боях против российской оккупационной армии погиб командир легиона "Свободная Грузия" Бадри Кварацхелия. Военнослужащий получил смертельные ранения в Курской области.

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Информацию о гибели бойца подтвердили в министерстве иностранных дел Грузии. Об этом сообщает Interpress News.

Кварацхелия погиб во время контактного боя на территории Курской области. Он защищал Украину в рядах легиона "Свободная Грузия".

Всего с начала полномасштабного вторжения России на фронте в Украине погибли более 60 добровольцев из Грузии.

Напомним, росийские власти заочно осудили двух граждан Грузии – Картлоса Руситашвили и Торнике Тивадзе, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Обоих обвинили в "наемничестве" по статье 359 Уголовного кодекса РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, грузинский доброволец Надим Хмаладзе рассказал, что его и еще несколько бойцов, воюющих против РФ в Украине, начали вызывать на допросы в родной стране. Их обвиняют в "терроризме" и якобы подготовке государственного переворота.

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