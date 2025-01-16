Ему навсегда будет 34: в Черкассах простились с воином, погибшим на границе с Курщиной. Фото

На северо-восточной границе возле российской Курщины в результате вражеского обстрела погиб младший лейтенант ВСУ Александр Петров из Черкасс. Защитнику было 34 года, он командовал инженерно-саперным взводом.

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О потере сообщил городской голова Анатолий Бондаренко. Он отметил, что с Героем простились 15 января.

Александр Олегович Петров родился в поселке Добровеличовка Кировоградской области. Учился же в Черкасской гимназии №31. Также окончил Черкасский государственный технологический университет по специальности "Управление проектами".

В мирной жизни он помогал родителям в ведении семейного бизнеса, а в 2018 году открыл и собственное дело. Жил с семьей в Черкассах.

Во время полномасштабной войны в 2022-м мужчина добровольно мобилизовался в ряды ВСУ. Служил командиром инженерно-саперного взвода, инженерно-саперной роты.

Оставаясь верным воинской присяге, младший лейтенант погиб вблизи Курской области РФ, где в результате вражеского обстрела получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Вечная память Герою! Искренние соболезнования родным и близким Александра Петрова", – отметил мэр.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 января в Черкассах попрощались со старшим сержантом Александром Петуховым, погибшим на фронте в результате атаки вражеского дрона-камикадзе. Он пошел на войну добровольцем в 2022 году, служил в бригаде "Буревий" Нацгвардии.

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