Отдал жизнь за Украину: в Черкассах попрощались с воином, погибшим на фронте в результате атаки дрона-камикадзе. Фото

На фронте погиб старший сержант Александр Петухов из Черкасс. Он пошел на войну добровольцем в 2022 году, служил в бригаде "Буревий" Нацгвардии.

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О потере сообщил городской голова Анатолий Бондаренко. Воина провели в последний земной путь 13 января.

"Вечная память Герою! Искренние соболезнования родным и близким Александра Петухова", – отметил мэр.

Александр Иванович родился в Черкассах, окончил девять классов местной школы №29, а затем вечернюю смену школы ІІ-ІІІ ступеней Черкасского горсовета.

После срочной воинской службы в рядах ВСУ работал оператором на АЗС в родном городе, затем – охранником и старшим охранником в сети магазинов "АТБ-маркет". Последним местом работы было ЧАО "Черкассылеб", где работал в должности оператора.

В 2022 году мужчина подписал контракт с добровольческим формированием Черкасской территориальной громады.

Со временем перевелся в 1-ю бригаду оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревий" НГУ. Служил главным сержантом стрелкового взвода воинской части.

Защитник погиб 3 января 2025 года в зоне проведения боевых действий в результате атаки вражеского дрона-камикадзе.

"Любящий мужчина, отец, дядя и товарищ... Мое сердце разбито навсегда таким горьким известием. Слова, которые выбили землю из-под ног. Смерть – это страшный удар! Больно даже подумать о том, что мы больше его не увидим. Трудно принять такую потерю! Вечная память Героям", – написала жена погибшего защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января в Черкассах попрощались с 26-летним защитником Русланом Хмелярчуком. Воин родом из Херсона мобилизовался в 2024-м, служил в рядах аэромобильной Слобожанской бригады.

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