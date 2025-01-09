Его жизнь оборвалась слишком рано: в Черкассах простились с 26-летним солдатом Русланом Хмелярчуком. Фото

В Черкассах состоялось прощание с погибшим 26-летним защитником Украины Русланом Хмелярчуком, защищая Родину. Жизнь молодого воина оборвалась 1 января 2025 года.

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Проститься с героем пришли родные, друзья, собратья и неравнодушные горожане. Об этом сообщили мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и его заместитель Сергей Тищенко.

Руслан Хмелярчук родился 12 июня 1998 в Херсоне. После окончания Херсонской специализированной школы-гимназии №3 получил профессию повара-кондитера в училище №9. Работал в ресторанных заведениях Херсона и области, где его знали как трудолюбивого, талантливого специалиста с большим сердцем.

В 2024 году Руслан принял решение оказаться в защите Украины. Он был мобилизован через Черкасский областной территориальный центр комплектования. Служил в распоряжении командира воинской части аэромобильной Слобожанской бригады.

Несмотря на юный возраст, он проявлял мужество и преданность долгу. Его подвиг и самопожертвование навсегда останутся в памяти людей, которым он защищал мирное небо.

Искренние соболезнования семье, друзьям и собратьям Руслана Хмелярчука. Его преданность и жертва навсегда останутся примером безграничной любви к родной земле и готовности защищать ее ценой своей жизни.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб защитник из Волыни. В вечность Павел Копылец ушел 27-летним.

Также сообщалось, что ДНК-экспертиза подтвердила гибель на Донбассе волынянина Николая Проскуры. Воин почти год считался пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепра от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевщины Василий Джунь. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 31 декабря 2024 года.

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