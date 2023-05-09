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Ему навсегда будет 35: в боях за Украину погиб отец двоих детей из Одесской области. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
3,6 т.
Ему навсегда будет 35: в боях за Украину погиб отец двоих детей из Одесской области. Фото

В боях за Украину с российскими захватчиками пал воин из Одесщины Вадим Семехин. 35-летний защитник противостоял российской агрессии на Донецком направлении, свой последний бой он принял 3 мая неподалеку от Марьинки.

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У Героя остались любимая жена и двое детей. Трагическое известие сообщили в Беляевском городском совете.

Ему навсегда будет 35: в боях за Украину погиб отец двоих детей из Одесской области. Фото

"Снова потери… Погиб еще один наш защитник, житель Беляевки Вадим Семехин. Вадим родом из города Одесса. Почти пять лет назад вместе с женой он переехал в Беляевку. Вадим Семехин защищал Украину на Донецком направлении, погиб 3 мая. Отныне ему навсегда 35 лет, у него осталась жена и двое маленьких детей. Искренне соболезнуем родным и близким погибшего Героя. Он будет защищать семью и родную страну уже с небес", – говорится в сообщении.

Как рассказали журналисты местного издания Беляевка.City, о гибели воина стало известно 5 мая.

До войны Вадим Семехин работал водителем-экспедитором. С любимой женой они воспитывали дочь-школьницу и сына, которому еще нет и года.

"Мобилизировали Вадима в феврале 2023 года. Он получил повестку и добросовестно пришел в военкомат. Сначала находился в Житомире, затем его направили на обучение в Великобританию. Обучение длилось месяц, 12 апреля он уже был на передовой. Служил солдатом-стрелком помощником гранатометчика одного из десантно-штурмовых отделений. По словам жены погибшего Ольги, совсем недавно он попросил собрать ему передачу на фронт, она собрала, но так и не успела ее ему отправить. 2 мая они общались, хотя была плохая связь. 3 мая он должен был заступать на дежурство", – пишет издание.

Семье сообщили, что погиб Вадим неподалеку от Марьинки Донецкой области, возле села Новомихайловка, во время артиллерийского обстрела.

"В аду войны он находился три недели, отдав за свободу Украины и будущее своих детей самое ценное – жизнь", – пишет издание.

Ему навсегда будет 35: в боях за Украину погиб отец двоих детей из Одесской области. Фото

Журналисты также отметили, что в Беляевке Вадим не успел завести много знакомых.

"Однако те, кто его знал, вспоминают его как порядочного человека, жизнерадостного собеседника, хорошего папу и мужа... Невозможно словами передать всю боль и отчаяние семьи из-за такой потери. В такую минуту они нуждаются в поддержке. Если кто-то хочет и имеет возможность поддержать семью финансово, сделайте это. С разрешения жены мы публикуем ее карту: 4149 4998 0782 6159 Ольга Семехина ", – говорится в сообщении.

Похоронят Героя на Аллее славы в Белявке. Дата прощания с воином пока неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в Луганской области Евгения Бондаренко. Сам защитник занимался бодибилдингом, а его жена – тренер. Вместе они воспитывали двоих детей.

Младшего сержанта Национальной гвардии не стало 1 мая. За пять дней до трагедии он отметил 38-летие.

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