Ему навсегда будет 35: в боях за Украину погиб отец двоих детей из Одесской области. Фото

В боях за Украину с российскими захватчиками пал воин из Одесщины Вадим Семехин. 35-летний защитник противостоял российской агрессии на Донецком направлении, свой последний бой он принял 3 мая неподалеку от Марьинки.

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У Героя остались любимая жена и двое детей. Трагическое известие сообщили в Беляевском городском совете.

"Снова потери… Погиб еще один наш защитник, житель Беляевки Вадим Семехин. Вадим родом из города Одесса. Почти пять лет назад вместе с женой он переехал в Беляевку. Вадим Семехин защищал Украину на Донецком направлении, погиб 3 мая. Отныне ему навсегда 35 лет, у него осталась жена и двое маленьких детей. Искренне соболезнуем родным и близким погибшего Героя. Он будет защищать семью и родную страну уже с небес", – говорится в сообщении.

Как рассказали журналисты местного издания Беляевка.City, о гибели воина стало известно 5 мая.

До войны Вадим Семехин работал водителем-экспедитором. С любимой женой они воспитывали дочь-школьницу и сына, которому еще нет и года.

"Мобилизировали Вадима в феврале 2023 года. Он получил повестку и добросовестно пришел в военкомат. Сначала находился в Житомире, затем его направили на обучение в Великобританию. Обучение длилось месяц, 12 апреля он уже был на передовой. Служил солдатом-стрелком помощником гранатометчика одного из десантно-штурмовых отделений. По словам жены погибшего Ольги, совсем недавно он попросил собрать ему передачу на фронт, она собрала, но так и не успела ее ему отправить. 2 мая они общались, хотя была плохая связь. 3 мая он должен был заступать на дежурство", – пишет издание.

Семье сообщили, что погиб Вадим неподалеку от Марьинки Донецкой области, возле села Новомихайловка, во время артиллерийского обстрела.

"В аду войны он находился три недели, отдав за свободу Украины и будущее своих детей самое ценное – жизнь", – пишет издание.

Журналисты также отметили, что в Беляевке Вадим не успел завести много знакомых.

"Однако те, кто его знал, вспоминают его как порядочного человека, жизнерадостного собеседника, хорошего папу и мужа... Невозможно словами передать всю боль и отчаяние семьи из-за такой потери. В такую минуту они нуждаются в поддержке. Если кто-то хочет и имеет возможность поддержать семью финансово, сделайте это. С разрешения жены мы публикуем ее карту: 4149 4998 0782 6159 Ольга Семехина ", – говорится в сообщении.

Похоронят Героя на Аллее славы в Белявке. Дата прощания с воином пока неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в Луганской области Евгения Бондаренко. Сам защитник занимался бодибилдингом, а его жена – тренер. Вместе они воспитывали двоих детей.

Младшего сержанта Национальной гвардии не стало 1 мая. За пять дней до трагедии он отметил 38-летие.